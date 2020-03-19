2020-03-19T09:01:33+03:00
Звезды

В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт ДиДюЛи на 13 июня

Все билеты остаются действительными
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Концерт ДиДюЛи в сопровождении камерного оркестра в Воронеже перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили организаторы, с 19 марта выступление переносится на 13 июня. Все билеты действительны. Дополнительные вопросы можно задать по почте: office@bezantrakta.ru.

Напомним, накануне областные власти приняли решение о приостановлении общественной культурной деятельности. С 19 марта в воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ приостанавливается проведение любых мероприятий. Запланированные репертуарные и гастрольные спектакли и концерты будут переноситься на другие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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