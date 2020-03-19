2020-03-19T09:09:54+03:00
Общество

В Сирии нашли место гибели воронежского Героя России Романа Филипова

Территория, где погиб наш летчик, до последнего времени, контролировалась боевиками [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Могила Романа Филипова на Коминтерновском кладбище.Могила Романа Филипова на Коминтерновском кладбище.Фото: Полина СУХАНОВА
Изменить размер текста:

В youtube выложили видео, где военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный показывает место, где в феврале 2018 года погиб Герой России Роман Филипов. Территория под местечком Серакиб в провинции Идлиб долго была под контролем боевиков и лишь несколько дней назад ее освободили сирийские войска. Евгений Поддубный идентицифировал ее по большому камню, за которым лежал отстреливавшийся летчик. Он сравнил ее с распечаткой видео последнего боя Филипова, выложенного в Интернет террористами и увидел, что это то самое место.

Напомним, самолет Романа Филиппова был сбит над провинцией Идлиб зенитным ракетным комплексом боевиков. Воронежский летчик отстреливался, потом, увидев, что патроны кончаются, подпустил террористов поближе и с криком: «Это вам за пацанов», взорвал гранату.

Владимир Путин посмертно присвоил Роману Филипову звание Героя России. Летчик был похоронен на Аллее славы Коминтерновского кладбища. Его подвиг вдохновил многих бардов на песни.

Найдено место гибели лётчика Романа Филипова.Читайте больше на https://rusvesna.su/ В Сирии найдено место гибели российского летчика, гвардии майора Романа Филипова, сообщает в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. https://t.me/epoddubny

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сослуживцы о Романе Филипове: «У него не было врагов, только друзья». В Воронеже на Коминтерновском кладбище установили памятник летчику, погибшему со словами «Это вам за пацанов!» Надгробие появилось на могиле накануне Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малые реки Воронежской области могут включить в программу по восстановлению биоресурсов
В Воронежской области мужчина забрал себе три тысячи, забытые в банкомате
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть пешехода
В Воронежской области водитель ВАЗа, обгоняя грузовик, насмерть сбил мужчину
В Воронеже пенсионерка оказалась не нужна сыну и попала в приют
В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт ДиДюЛи на 13 июня
В Сирии нашли место гибели воронежского Героя России Романа Филипова
В Воронеже из-за коронавируса отменили представления цирка "5 континентов"
Из-за коронавируса лидер "Рамштайна" Тилль Линдеманн не приедет в Воронеж
В Воронеже сфотографировали, как медики в противовирусной экипировке госпитализируют молодую пару
В деле бывшего вице-мэра Воронежа фигурирует взятка в 1,5 млн рублей
В Воронеже возбудили уголовные дела на мошенников из юридического бюро
В Воронеже из-за коронавируса до 10 апреля закрыли все театры, музеи, библиотеки, филармонию и ВКЗ
В Воронежском зоопарке пожилой медведь Умка вышел на первую прогулку после зимы
В Воронеже ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца
В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца