В Сирии нашли место гибели воронежского Героя России Романа Филипова

19 Март 2020 2020-03-19T09:09:54+03:00

Территория, где погиб наш летчик, до последнего времени, контролировалась боевиками [видео]

Изменить размер текста: A A

В youtube выложили видео, где военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный показывает место, где в феврале 2018 года погиб Герой России Роман Филипов. Территория под местечком Серакиб в провинции Идлиб долго была под контролем боевиков и лишь несколько дней назад ее освободили сирийские войска. Евгений Поддубный идентицифировал ее по большому камню, за которым лежал отстреливавшийся летчик. Он сравнил ее с распечаткой видео последнего боя Филипова, выложенного в Интернет террористами и увидел, что это то самое место.

Напомним, самолет Романа Филиппова был сбит над провинцией Идлиб зенитным ракетным комплексом боевиков. Воронежский летчик отстреливался, потом, увидев, что патроны кончаются, подпустил террористов поближе и с криком: «Это вам за пацанов», взорвал гранату.

Владимир Путин посмертно присвоил Роману Филипову звание Героя России. Летчик был похоронен на Аллее славы Коминтерновского кладбища. Его подвиг вдохновил многих бардов на песни.

Найдено место гибели лётчика Романа Филипова.Читайте больше на https://rusvesna.su/ В Сирии найдено место гибели российского летчика, гвардии майора Романа Филипова, сообщает в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. https://t.me/epoddubny

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сослуживцы о Романе Филипове: «У него не было врагов, только друзья». В Воронеже на Коминтерновском кладбище установили памятник летчику, погибшему со словами «Это вам за пацанов!» Надгробие появилось на могиле накануне Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU