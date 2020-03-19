2020-03-19T00:59:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса лидер "Рамштайна" Тилль Линдеманн не приедет в Воронеж

Исполнитель отменил три последних концерта в туре
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Гастрольная афиша Воронежа продолжает "сыпаться" из-за ситуации с коронавирусом.

Планировавшийся на 23 марта в "Юбилейном" совместный концерт лидера "Рамштайна" Тилля Линдеманна и мультиинструменталиста, вдохновителя легендарных шведских метал-групп Pain и Hypocrisy Петера Тэгтгрена отменили.

- Из-за вспышки COVID-19 и запретов со стороны российских и татарских властей организаторы вынуждены отменить три последних концерта тура Lindemann. Группа и промоутеры делают все возможное, чтобы заявленные шоу состоялись позже, - говорится в сообщении Lindemann в Facebook.

Напомним, из-за запрета на массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса в Воронеже отменили множество мероприятий - читайте полный список Что в Воронеже отменили из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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