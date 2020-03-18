2020-03-18T23:33:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже сфотографировали, как медики в противовирусной экипировке госпитализируют молодую пару

Горожане предполагают, что у их соседей заподозрили коронавирус
Олег ИВАНОВ
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Назад медик вернулся только спустя 40 минут и уже не одинНазад медик вернулся только спустя 40 минут и уже не один
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В новый жилой комплекс «Современник», что расположен по улице 9 Января, 18 марта приехали медработники в противовирусной экипировке. Воронежцев, проживающих в этих многоэтажках, насторожило, что человек в массивной маске и зеленом защитном костюме зашел в их подъезд. В то же время на улице дежурила машина скорой помощи. Назад медик вернулся только спустя 40 минут и уже не один.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, установленным в жилом комплексе, с ним вышла молодая пара - девушка и парень. При этом мужчина нес не только рюкзак, но и большую дорожную сумку. Воронежцы предполагают, что у их соседей заподозрили новую коронавирусную инфекцию. Молодую пару могли отправить в изолированный бокс, поэтому они и собрали с собой так много вещей.

Пока официальной информации об этом случае нет

Пока официальной информации об этом случае нет

На улице дежурила машина скорой помощи

На улице дежурила машина скорой помощи

Время записи - 17.45 - а это значит, что речь идет о новых людях, которые могли заразиться нашумевшим вирусом. Пока официальной информации об этом случае нет.

До этого медики сообщили, что проверяют двух женщин: одна из них вернулась из Испании, другая - из Италии. Ранее стало известно об изоляции шести человек с признаками ОРВИ

Также медики наблюдают мужа и жену, которые вернулись из Испании, гражданку Бельгии, жительницу Воронежа, которая путешествовала по Испании и Португалии, а также двух студенток из Непала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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