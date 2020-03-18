В Воронеже сфотографировали, как медики в противовирусной экипировке госпитализируют молодую пару

18 Март 2020 2020-03-18T23:33:46+03:00

Назад медик вернулся только спустя 40 минут и уже не один

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В новый жилой комплекс «Современник», что расположен по улице 9 Января, 18 марта приехали медработники в противовирусной экипировке. Воронежцев, проживающих в этих многоэтажках, насторожило, что человек в массивной маске и зеленом защитном костюме зашел в их подъезд. В то же время на улице дежурила машина скорой помощи. Назад медик вернулся только спустя 40 минут и уже не один.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, установленным в жилом комплексе, с ним вышла молодая пара - девушка и парень. При этом мужчина нес не только рюкзак, но и большую дорожную сумку. Воронежцы предполагают, что у их соседей заподозрили новую коронавирусную инфекцию. Молодую пару могли отправить в изолированный бокс, поэтому они и собрали с собой так много вещей.

Пока официальной информации об этом случае нет

На улице дежурила машина скорой помощи

Время записи - 17.45 - а это значит, что речь идет о новых людях, которые могли заразиться нашумевшим вирусом. Пока официальной информации об этом случае нет.

До этого медики сообщили, что проверяют двух женщин: одна из них вернулась из Испании, другая - из Италии. Ранее стало известно об изоляции шести человек с признаками ОРВИ

Также медики наблюдают мужа и жену, которые вернулись из Испании, гражданку Бельгии, жительницу Воронежа, которая путешествовала по Испании и Португалии, а также двух студенток из Непала.

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ИСТОЧНИК KP.RU