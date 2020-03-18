2020-03-18T20:20:35+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовные дела на мошенников из юридического бюро

Поводом стали многочисленные заявления жителей города, которые туда обращались
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже по инициативе прокуратуры Центрального района возбудили уголовные дела о мошеннических действиях сотрудников ООО «Правовой центр Соцзащиты» и ООО «Бюро юридических услуг». Поводом послужили многочисленные обращения граждан, которые обращались туда за помощью.

Мы уже писали о том, что одна из юридических контор города навязывает доверчивым клиентам ненужные им услуги по баснословным ценам. Никаких результатов такая деятельность не приносит, но люди остаются без денег. Юристы назвали эту деятельность «добровольным отъемом денег у населения», но все же посоветовали добиваться возврата средств. В итоге днем 13 марта люди сами решили разобраться с организацией и вышли на митинг. Но все закончилось потасовкой, в которой пострадали пять человек.

Прокуратурой установлено, что с 2019 по 2020 год организации под видом оказания юридической помощи обманули десятки воронежцев. Последним предлагались услуги по оформлению и подаче заявлений и иных документов в Пенсионный Фонд, суды и другие организации. Однако эти услуги носили формальный характер или не оказывались вовсе. При этом с граждан взималась оплата, которая варьировалась от 5 до 50 тыс. рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).

- Ведется следствие. В настоящее время устанавливается точное количество потерпевших и сумма причиненного ущерба, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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