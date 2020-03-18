2020-03-18T19:30:20+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопарке пожилой медведь Умка вышел на первую прогулку после зимы

Животное наконец-то дождалось теплой погоды
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Воронежском зоопарке сообщили, что возрастной медведь по кличке Умка вышел на первую прогулку после зимы. Животное не появлялось в открытом вольере, пока воздух достаточно не прогрелся.

Умка на прогулке.

Более молодая медведица Маша появилась на публике еще в начале марта. Она резвилась на солнышке и даже успела позаниматься фитнесом. А вот Умка предпочитал дышать воздухом через коридор, соединяющий открытый и закрытый вольеры. Воронежцы даже забеспокоились о самочувствии животного. Но в зоопарке объяснили, что мишка живет у них с 1998 года. Из-за солидного возраста у него развился артроз. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительно-стабильное. Он получает необходимое лечение и специальный диетический рацион.

Развившаяся из-за болезни хромота затрудняет движения Умки, но он все равно уверенно прошелся по вольеру, оценил обстановку и прилег греться на солнышке.

Горожане в шутку называют медведя барометром, так как он выходит только в очень теплую погоду. Его возвращению на улицу обрадовались все знакомые с ним воронежцы.

- Теперь точно воздух начал прогреваться. Здоровья ему. И пусть радует детей и радуется весне сам, - написали в группе зоопарка в соцсети местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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