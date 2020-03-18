В Воронеже ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца

18 Март 2020 2020-03-18T19:22:38+03:00

Останки солдата и еще 29 неизвестных бойцов предадут земле у Памятника Славы [фото]

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В поисковом объединении «Дон» рассказали о планируемом захоронении найденных останков 30 солдат, найденных в Воронеже, в основном, на стройках. Их собираются предать земле в торжественной обстановке 27 апреля в 11.00.

- Так как в 1942 году отменили именные медальоны, личности почти всех солдат установить не удалось, за одним исключением. Мы ищем родственников красноармейца Николая Александровича Андреева, родившегося в 1922 году и погибшего 25 февраля 1942 года, - рассказал руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин. – По воинской специальности он был автоматчиком. Останки Николая Александровича нашли в сентябре 2019 года. Он был опознан по записке из личного медальона.

Также о солдате известно, что он родился в селе Серебрянский пруд Тульской области, что отцом его был Александр Николаевич Андреев. Последнее место службы Николая Андреева – штаб 303 стрелковой дивизии. Николай Александрович был призван в армию в Кузедеевском РВК Новосибирской области.

Все, что известно о Николае Андрееве.Фото: предоставлено поисковым объединением "Дон".

К розыскам родных присоединились поисковики Тульской и Новосибирской области, но пока результатов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU