В Воронежской области женщина с помощью взятки попросила полицейского не наказывать ее за плохое воспитание детей

18 Март 2020 2020-03-18T18:40:18+03:00

Но правоохранитель отказал ей и заявил об этом в дежурную часть

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В Богучарском районе осудили 35-летнюю местную жительницу за попытку дачи взятки начальнику отделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 18 марта.

В январе этого года женщина заявилась в кабинет полицейского и попыталась передать ему 11 500 рублей. Она просила не наказывать ее ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правоохранитель жительнице района отказал и заявил об этом в дежурную часть.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU