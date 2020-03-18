В Воронежской области женщина с помощью взятки попросила полицейского не наказывать ее за плохое воспитание детей
В Богучарском районе осудили 35-летнюю местную жительницу за попытку дачи взятки начальнику отделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 18 марта.
В январе этого года женщина заявилась в кабинет полицейского и попыталась передать ему 11 500 рублей. Она просила не наказывать ее ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правоохранитель жительнице района отказал и заявил об этом в дежурную часть.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU