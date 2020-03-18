В Воронеже у 19-летней девушки в сумке нашли килограмм героина

18 Март 2020 2020-03-18T18:25:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже с героином задержали 19-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 18 марта.

Девушка распространяла наркотик с помощью закладок в Южном микрорайоне. Накануне в 19.10 на улице Ростовской в тайнике подъезда сотрудники полиции нашли один из спрятанных горожанкой свертков. После этого в отделе полиции у нее в сумке нашли еще около килограмма вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

ИСТОЧНИК KP.RU