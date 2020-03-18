На Совете Думы

18 Март 2020 2020-03-18T17:29:49+03:00

На совете Воронежской городской Думы депутаты назначили очередное заседание на 25 марта текущего года

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Проект повестки дня состоит из 25 вопросов, в том числе и отчета главы городского округа за 2019 год.

Среди основных вопросов, которые будут рассмотрены на предстоящем заседании горДумы, - отчет начальника УМВД России по городу Воронежу об итогах оперативно-служебной деятельности за минувший год, и ряд пунктов, касающихся муниципальной собственности и имущества.

Также на совете Контрольно-счетная палата города предоставила для рассмотрения на совместном заседании постоянных комиссий горДумы перечень материалов проверок КСП.

Депутаты ознакомятся с отчетами о результатах проверки и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальных программ «Развитие культуры» и «Обеспечение коммунальными услугами населения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2018-2019 гг.

Городские парламентарии рассмотрят отчет о результатах проверки результативности реализации проекта «Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки фасадов зданий в центральной части городского округа», в том числе законности и результативности использования бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

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Итоговый отчет о деятельности КСП Воронежа в 2019 году было решено перенести на следующее заседание. «Мы должны уделить самое пристальное внимание отчетам Контрольно-счетной палаты, - подчеркнул председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев. – Необходимо время, чтобы тщательно изучить предоставленную информацию. Ведь финансовый контроль – важнейшая составляющая эффективного расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества».