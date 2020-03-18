В Воронеже на улице обнаружили тела двух мужчин

18 Март 2020 2020-03-18T17:17:44+03:00

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Около девяти утра 18 марта в Воронеже нашли два тела мужчин. Один труп лежал у остановки «Институт генетики», другой - в лесу недалеко от дома № 17 в жилом массиве «Олимпийский». Оба этих места находятся недалеко от доживающего последние дни яблоневого сада – прохожих здесь, как правило, немного.

По предварительным данным, на телах мужчин не нашли никаких следов, свидетельствующих о криминальном характере их смерти. Есть версия, что они умерли от передозировки наркотиков, но окончательно причины их гибели станут известны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU