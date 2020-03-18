2020-03-18T17:17:44+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице обнаружили тела двух мужчин

Трупы нашли на окраине города
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Около девяти утра 18 марта в Воронеже нашли два тела мужчин. Один труп лежал у остановки «Институт генетики», другой - в лесу недалеко от дома № 17 в жилом массиве «Олимпийский». Оба этих места находятся недалеко от доживающего последние дни яблоневого сада – прохожих здесь, как правило, немного.

По предварительным данным, на телах мужчин не нашли никаких следов, свидетельствующих о криминальном характере их смерти. Есть версия, что они умерли от передозировки наркотиков, но окончательно причины их гибели станут известны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца
В Воронежской области досрочный этап ЕГЭ перенесут на основной период
В Воронежской области женщина с помощью взятки попросила полицейского не наказывать ее за плохое воспитание детей
Не целовать крест и протирать иконы: Воронежская епархия утвердила правила поведения в связи с коронавирусом
В Воронеже у 19-летней девушки в сумке нашли килограмм героина
Из-за коронавируса воронежская пара не может улететь из Марокко
На Совете Думы
Воронежский ЗАГС попросил молодоженов не приглашать на свадьбы больше 20 гостей из-за коронавируса
В Воронеже на улице обнаружили тела двух мужчин
Воронежцы стали откручивать номера с автомобилей, чтобы не платить за парковку
В Воронежской области дошло до суда дело 17-летнего парня, зверски избившего 40-летнего знакомого
В Воронеже аферисты присвоили земельные участки на 3 миллиона рублей
В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет за убийство сторожа кирпичом
В тюрьмах Воронежской области запретят свидания, чтобы защитить осужденных от коронавируса
Воронежские медики проверяют на коронавирус еще двух женщин
В мэрии Воронежа объяснили снос катка «Северное сияние»
В Воронеже к 75-летию Победы приведут в порядок воинские захоронения
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Больше сотни воспитанников «Юнармии» примут участие в Параде Победы в Воронеже
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
Воронежская прокуратура проверяет законность рубки леса в Боровом