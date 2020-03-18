Воронежцы стали откручивать номера с автомобилей, чтобы не платить за парковку

18 Март 2020 2020-03-18T17:12:44+03:00

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Известный воронежский активист Виталий Иванищев задал вопрос горожанам в соцсетях: «Как вы считаете, нормально ли снимать госзнаки, чтобы не платить за парковку или водитель здесь гадит не столько городу, сколько другим, законопослушным людям?» Общественник прикрепил видео, на котором видно, что на улице Плехановская спокойно стоят несколько автомобилей без номеров.

При этом Виталий дождался владельцев этих машин - оказалось, что мужчины прячут эти «идентификаторы», а потом прикручивают обратно. Один из них, например, рассказал, что работает неподалеку, вот и придумал таким способом обходить систему. Однако, как выяснилось, мужчина не считает, что нарушает закон. А что думаете вы по этому поводу?

Напомним, воронежцам могут прийти штрафы за платную парковку практически на 62 миллиона рублей. Только с 20 января по 25 февраля зафиксировано 41,2 тысячи фактов размещения автомобилей в центре Воронежа без оплаты. 1 октября 2018 года в Воронеже запустили систему платных парковок. От автомобилистов потребовали 40 рублей в час. За неоплату парковки пообещали штраф - 1500 рублей.

С 19 марта воронежцам начнут приходить штрафы за неоплату парковки. То есть нарушители, оставлявшие своим автомобили на платной парковке без оплаты, теперь не смогут остаться анонимными.

Чтобы не платить за парковку, водители в Воронеже снимают номера.Как вы считаете, нормально ли снимать госзнаки с автомобиля, чтобы не платить за парковку или водитель здесь гадит не столько городу, сколько другим, законопослушным автомобилистам?

ИСТОЧНИК KP.RU