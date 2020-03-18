В Воронежской области дошло до суда дело 17-летнего парня, зверски избившего 40-летнего знакомого

18 Март 2020 2020-03-18T17:00:36+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 17-летнего жителя Россоши.

По версии следствия, поздним вечером 17 января подросток без особой причины, просто из хулиганских побуждений, жестоко избил 40-летнего знакомого. Он ударил взрослого мужчину несколько раз руками и ногами, а потом убежал. Жертву нападения агрессивного юноши отвезли в больницу. Силовики вскоре задержали 17-летнего парня, суд отправил его под домашний арест.

- На предварительном следствии подросток признал свою вину, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков. - Ее также подтверждают показания свидетелей и избитого мужчины и результаты судебных экспертиз. Уголовное дело в отношении юноши, возбужденное по п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений», направили в суд. Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU