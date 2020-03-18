В Воронежской области дошло до суда дело 17-летнего парня, зверски избившего 40-летнего знакомого
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 17-летнего жителя Россоши.
По версии следствия, поздним вечером 17 января подросток без особой причины, просто из хулиганских побуждений, жестоко избил 40-летнего знакомого. Он ударил взрослого мужчину несколько раз руками и ногами, а потом убежал. Жертву нападения агрессивного юноши отвезли в больницу. Силовики вскоре задержали 17-летнего парня, суд отправил его под домашний арест.
- На предварительном следствии подросток признал свою вину, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков. - Ее также подтверждают показания свидетелей и избитого мужчины и результаты судебных экспертиз. Уголовное дело в отношении юноши, возбужденное по п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений», направили в суд. Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU