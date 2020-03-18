2020-03-18T16:47:49+03:00
Происшествия

В Воронеже аферисты присвоили земельные участки на 3 миллиона рублей

Все они расположены в Коминтерновском районе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района при проверки работы по кадастровому учету земель обнаружили четыре случая незаконного увеличения площади участков. Сделали это на Московском проспекте, по улице 65 лет Победы и по двум адресам в жилом массиве «Задонье», государственная собственность на которые не разграничена.

Решения об утверждении или формировании границ земельных участков принимали в обход управы района. В итоге действия аферистов, личности которых пока не установили, причинили департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию. На их основании 17 марта возбуждены четыре уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца
В Воронежской области досрочный этап ЕГЭ перенесут на основной период
В Воронежской области женщина с помощью взятки попросила полицейского не наказывать ее за плохое воспитание детей
Не целовать крест и протирать иконы: Воронежская епархия утвердила правила поведения в связи с коронавирусом
В Воронеже у 19-летней девушки в сумке нашли килограмм героина
Из-за коронавируса воронежская пара не может улететь из Марокко
На Совете Думы
Воронежский ЗАГС попросил молодоженов не приглашать на свадьбы больше 20 гостей из-за коронавируса
В Воронеже на улице обнаружили тела двух мужчин
Воронежцы стали откручивать номера с автомобилей, чтобы не платить за парковку
В Воронежской области дошло до суда дело 17-летнего парня, зверски избившего 40-летнего знакомого
В Воронеже аферисты присвоили земельные участки на 3 миллиона рублей
В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет за убийство сторожа кирпичом
В тюрьмах Воронежской области запретят свидания, чтобы защитить осужденных от коронавируса
Воронежские медики проверяют на коронавирус еще двух женщин
В мэрии Воронежа объяснили снос катка «Северное сияние»
В Воронеже к 75-летию Победы приведут в порядок воинские захоронения
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Больше сотни воспитанников «Юнармии» примут участие в Параде Победы в Воронеже
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
Воронежская прокуратура проверяет законность рубки леса в Боровом