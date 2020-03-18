В Воронеже аферисты присвоили земельные участки на 3 миллиона рублей

18 Март 2020 2020-03-18T16:47:49+03:00

Все они расположены в Коминтерновском районе

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района при проверки работы по кадастровому учету земель обнаружили четыре случая незаконного увеличения площади участков. Сделали это на Московском проспекте, по улице 65 лет Победы и по двум адресам в жилом массиве «Задонье», государственная собственность на которые не разграничена.

Решения об утверждении или формировании границ земельных участков принимали в обход управы района. В итоге действия аферистов, личности которых пока не установили, причинили департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию. На их основании 17 марта возбуждены четыре уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU