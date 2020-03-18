В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет за убийство сторожа кирпичом

18 Март 2020 2020-03-18T16:41:04+03:00

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В Воронежском областном суде решают судьбу 37-летнего местного жителя, который убил сторожа. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 18 марта.

По версии следствия, 7 января прошлого года ночью россошанец приехал к ООО «Плодовка». Он знал, что в этот день на дежурство заступил его знакомый пожилой сторож. Мужчина перелез через ворота организации, пробрался к сторожке, а затем избил охранника кирпичом. После этого он связал еще живого сотрудника и похитил из контрольно-кассового аппарата 9,5 тыс. рублей и сбежал.

Сторож от травм скончался. На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Обвинение просило для мужчины наказание в виде 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С этой позицией согласился и заместитель прокурора области Геннадий Буслаев. Окончательное решение по делу еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU