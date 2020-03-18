В мэрии Воронежа объяснили снос катка «Северное сияние»

18 Март 2020 2020-03-18T16:23:21+03:00

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В городской администрации рассказали о причинах планируемого сноса катка «Северное сияние», расположенного в Коминтерновском районе недалеко от ТРК «Арена». Здание в виде белого шатра находится в ведении 000 УК «Спортиндустрия». В мэрии подробно рассказали об этой ситуации:

– С предыдущим организатором объекта договор расторгнут из-за больших долгов по арендной плате – около четырех миллионов рублей. По итогам аукциона был заключен договор на размещение катка с ООО «СтройГрадИндустрия». Специалисты этой компании должны были разработать архитектурное решение и возвести новую конструкцию. Для экономии денег, которые могли быть затрачены на демонтаж, были организованы переговоры между старым и новым организатором катка. К сожалению, представителям компаний достичь приемлемого для обеих решения не удалось. ООО «СтройГрадИндустрия» была проведена оценка инвестиций, необходимых для реконструкции ледового катка. Они составят около 60 миллионов рублей со сроком окупаемости вложений 15 лет, при определенном документацией сроке размещения сооружения в пять лет. В связи с этим 10 марта в адрес управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики поступило заявление от ООО «СтройГрадИндустрия» о расторжении договора на размещение ледового катка.

- Принципиальная позиция администрации Воронежа по будущему этой площадки – там должен располагаться только каток, а не какой-либо другой объект, - заявили в мэрии. - Поэтому сейчас управлением прорабатывается вопрос проведения нового аукциона на право размещения ледовой площадки с такими условиями, которые будут лучше соответствовать экономике проекта. О дате проведения объявим дополнительно. Параллельно идет подготовка к демонтажу нынешнего сооружения. У собственника есть возможность провести демонтаж своими силами. Если он откажется это делать, о сроках сноса конструкции будет сложно сказать, - юристы 000 УК «Спортиндустрия» подали иск в суд. В любом случае все расходы на принудительный демонтаж будут взыскиваться с собственника сооружения. Это также будем делать в суде.

Напомним, в 000 УК «Спортиндустрия» пока отказались от каких-либо комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU