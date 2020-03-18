В Воронеже к 75-летию Победы приведут в порядок воинские захоронения

18 Март 2020 2020-03-18T15:49:06+03:00

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В районах Воронежа начали приводить в порядок воинские захоронения. В городе провели санитарную инспекцию их состояния. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 18 марта.

Так, специалисты составили список недостатков, которые требуется устранить в ближайшее время. Рабочим предстоит провести бронзирование букв на мемориальных плитах, очистить и покрасить скульптуры, побелить бордюрный камень, убрать прилегающие территории и покрасить ограждения.

Работы будут проводиться в том числе и с помощью привлеченных организаций. Кроме того, в полицию направили письмо для организации усиленного мониторинга состояния воинских захоронений с целью пресечения случаев вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU