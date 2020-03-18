В Воронеже к 75-летию Победы приведут в порядок воинские захоронения
В районах Воронежа начали приводить в порядок воинские захоронения. В городе провели санитарную инспекцию их состояния. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 18 марта.
Так, специалисты составили список недостатков, которые требуется устранить в ближайшее время. Рабочим предстоит провести бронзирование букв на мемориальных плитах, очистить и покрасить скульптуры, побелить бордюрный камень, убрать прилегающие территории и покрасить ограждения.
Работы будут проводиться в том числе и с помощью привлеченных организаций. Кроме того, в полицию направили письмо для организации усиленного мониторинга состояния воинских захоронений с целью пресечения случаев вандализма.
ИСТОЧНИК KP.RU