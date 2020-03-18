Больше сотни воспитанников «Юнармии» примут участие в Параде Победы в Воронеже

18 Март 2020 2020-03-18T15:32:15+03:00

Школьники будут тренироваться три раза в неделю по полтора часа до 7 мая

Изменить размер текста: A A

Больше ста воспитанников «Юнармии» примут участие в военном параде к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

К тренировкам, которые проводят военнослужащие ЗВО, ученики старших классов приступили еще 1 марта. Три раза в неделю по полтора часа они занимались подготовкой к параду. После каникул репетиции продолжатся.

Генеральный прогон пройдет на площади Ленина 7 мая. Всего к подготовке парада привлекли свыше трех тысяч военнослужащих войск Воронежского гарнизона. Также задействовано свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники и исторических образцов..

ИСТОЧНИК KP.RU