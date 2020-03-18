Воронежская прокуратура проверяет законность рубки леса в Боровом
Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по фактам рубки леса на территории Сомовского лесничества в микрорайоне Боровое. Об этом сообщили СМИ.
Предварительно правоохранители выяснили, что работы в зоне жилой застройки проводил Воронежский лесопожарный центр в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий.
Однако для выяснения всех обстоятельств сотрудники прокуратуры отправились на место вырубки. По результатам проверки прокуратура даст оценку законности назначения и проведения мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU