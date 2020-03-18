Под Воронежем пьяный водитель снес качели на детской площадке

18 Март 2020 2020-03-18T14:53:40+03:00

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В Семилукском районе задержали пьяного водителя, который врезался в качели на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 18 марта.

Инцидент произошел накануне в 16.40 во дворе дома 26 по улице Гагарина. Водитель «Деу Нексии» сдавал назад и снес качели. К счастью, в этот момент на площадке не было детей, качели были пусты. Поэтому в аварии никто не пострадал.

На место выехал экипаж ДПС. 29-летнего мужчину задержали. После этого было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Прибор показал содержание этилового спирта равное 1,595 мг./л. в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, во время проверки документов выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на отца виновника ДТП. А у самого мужчины нет прав на управление машиной.

На водителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Теперь ему грозит до 15 суток ареста или штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU