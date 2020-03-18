В заповеднике в Воронежской области сфотографировали пару милующихся лебедей

18 Март 2020 2020-03-18T14:43:50+03:00

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В Хоперском государственном природном заповеднике сфотографировали пару милующихся лебедей. Снимки опубликовали в группе заповедника в соцсети.

- Озера сейчас наполнены водоплавающими ищущими место для гнездования. А пока еще птичья семейная жизнь на стадии конфетно-букетного периода, за ними можно открыто наблюдать и любоваться, - подписали фотографии сотрудники.

На кадрах видно, как один из лебедей прихорашивается перед другим. А затем они гордо расправляют крылья и демонстрируют свою красоту. Птицы не отходят друг от друга ни на секунду. Вот чью романтику не разрушит коронавирус.

Фото: из группы Хоперского государственного природного заповедника в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU