2020-03-18T14:19:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области дошло до суда дело убийцы, угрожавшего расправой двум свидетелям

Мужчина утопил одного знакомого и запугал еще двоих
Юрий КОЗЛОВ
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Один собутыльник утопил другого в таком вот живописном месте.Один собутыльник утопил другого в таком вот живописном месте.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 40-летнего жителя Россоши.

По данным следствия, 1 июня 2019 года трое мужчин и их знакомая отдыхали на берегу Дона в селе Старая Калитва Россошанского района. Они не только купались, но и активно выпивали. Разгоряченные спиртным двое мужчин устроили «разборку». Закончилась она тем, что 40-летний утопил в реке 38-летнего. Шокированным мужчине и женщине убийца пригрозил, что и их отправит на тот свет, если они на него донесут. Однако он все равно попался силовикам.

- До суда мужчина сидит под арестом. Свою вину он не признал. Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств, в частности, допросы свидетелей, заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков. - В суде мужчине придется отвечать по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч.2 ст. 309 УК РФ «Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенной с угрозой убийства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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