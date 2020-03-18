2020-03-18T13:54:01+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчины вломились в дом местного жителя, а затем украли деньги и золото

Преступников подвел оставленный во дворе след от обуви
Юлия ДИДЕНКО
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В Семилукском районе задержали подозреваемых в крупной краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 18 марта.

Так, в ночь с 27 на 28 февраля двое мужчин разбили окно в доме на улице Бийской села Семилуки. Из разных комнат они похитили 65 тысяч рублей в иностранной валюте и золотые украшения, а затем сбежали. В полицию обратился 43-летний хозяин дома.

Чуть позже на записях видеонаблюдения полицейские увидели мужчину, в куртке с яркими деталями, который проходил недалеко от места совершения кражи, а затем вышли на подозреваемых. Ими оказались 26-летний житель Воронежа и 23-летний житель Верхнехавского района, ранее судимые за имущественные преступления.

Мужчины отрицали свою вину. Однако их подвел след от обуви, оставленный во дворе дома. Он совпал со следом одного из задержанных. Кроме того, в их авто нашли часть похищенных вещей и документ о сдаче золотых изделий в ломбард.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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