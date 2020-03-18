В Воронеже поймали автомобилиста с неоплаченными штрафами за превышение скорости в 50 тысяч

18 Март 2020 2020-03-18T13:34:58+03:00

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В Воронеже автоинспекторы поймали злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 18 марта.

Накануне в 8.50 у одного из домов по Московскому проспекту госавтоинспекторы остановили автомобиль «Хендай-Акцент», за рулем которого был 52-летний местный житель.

Во время проверки документов выяснилось, что мужчина накопил задолженность по 62 исполнительным производствам на общую сумму более 50 тысяч рублей. На место вызвали судебных приставов и иномарку увезли на штраф-стоянку.

В основном воронежец нарушал скоростной режим. За это на водителя завели более 40 административных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU