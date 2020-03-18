Воронежский театр оперы и балета из-за коронавируса перенес детские спектакли на июнь
В период мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции все воронежские театры усилили меры санобработки помещений. В театре оперы и балета спектакли для взрослых показывают в штатном режиме, исключение - детские постановки.
- Показы детских музыкальных спектаклей переносятся на июнь 2020 (даты новых показов объявим дополнительно). Показы репертуарных спектаклей для взрослой аудитории проходят согласно мартовской и апрельской афиш театра, - отметили в дирекции Воронежского ТОБ. - Во всех помещениях театра усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Напомним, пока закрыты полностью театр кукол и ТЮЗ. Перенесли архитектурный форум Зодчество VRN и фестиваль независимых театров Центр. А Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в он-лайн формат.
ИСТОЧНИК KP.RU