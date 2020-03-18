2020-03-18T13:33:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежский театр оперы и балета из-за коронавируса перенес детские спектакли на июнь

Спектакли для взрослых проходят в штатном режиме
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В период мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции все воронежские театры усилили меры санобработки помещений. В театре оперы и балета спектакли для взрослых показывают в штатном режиме, исключение - детские постановки.

- Показы детских музыкальных спектаклей переносятся на июнь 2020 (даты новых показов объявим дополнительно). Показы репертуарных спектаклей для взрослой аудитории проходят согласно мартовской и апрельской афиш театра, - отметили в дирекции Воронежского ТОБ. - Во всех помещениях театра усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Напомним, пока закрыты полностью театр кукол и ТЮЗ. Перенесли архитектурный форум Зодчество VRN и фестиваль независимых театров Центр. А Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в он-лайн формат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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