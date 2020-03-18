Воронежский драмтеатр отменил детские спектакли до 1 мая

18 Март 2020 2020-03-18T13:24:07+03:00

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В связи с режимом повышенной готовности в борьбе с коронавирусом Воронежский драмтеатр приостановил показ детских спектаклей - до 1 мая. Постановки для взрослых показывают в штатном режиме.

- Пока в нашем регионе не выявлено случаев заражения коронавирусом, поэтому мы не отменяем взрослые спектакли, - отметили в дирекции Кольцовского театра. - Мы разделяем всеобщее беспокойство, но просим не поддаваться панике. Мы принимаем все необходимые меры по дезинфекции поверхностей в фойе и зрительном зале, номерков в гардеробе. Туалетные комнаты снабжены антибактериальным мылом. Закупаются медицинские приборы, обеззараживающие воздух в помещении. Все ближайшие взрослые спектакли состоятся по расписанию.

Напомним, в Воронеже перенесли архитектурный форум Зодчество VRN и фестиваль независимых театров Центр. А Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в он-лайн формат.

ИСТОЧНИК KP.RU