2020-03-18T12:58:52+03:00
Общество

Воронежские УК проследят за качеством работ по капремонту

Во многих местах в ходе эксплуации отремонтированных домов обнаруживается брак
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фонд капремонта готов заключить соглашение с УК по приемке домов после работФонд капремонта готов заключить соглашение с УК по приемке домов после работФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские УК заявили и готовности принять участие в приемке работ подрядчика после проведения капремонта в многоквартирных домах.

- По жилищному законодательству акт выполненных работ подрядчику Фонда капремонта подписывает один из жильцов дома, - напомнили в пресс-центре ЖКХ. - Однако собственники квартир не всегда могут грамотно оценить строительные работы. Соответственно, капремонт, призванный избавить жильцов многоэтажки от коммунальных проблем, как правило, напротив создавал их.

Случаи выявления брака в работе подрядчика обнаружили в доме №7 по переулку Ученический. Уже после подписания жителями акта приемки капремонта кровли начались залития квартир и намокание фасада. А в доме № 51 по ул. Богдана Хмельницкого после завершения работ вышел из строя общедомовой счетчик холодного водоснабжения. На ул. Зои Космодемьянской, 11 - потекли трубы отопления, а в подвале и на кровле остался строительный мусор. На ул. Минской, 11 после некачественных работ по замене системы канализации регулярно начали возникать засоры, а во втором подъезде стало парить и на стенах появился грибок.

По данным УК, практически на каждом доме подрядчики допускают нарушения в работе. - На данный момент из 63 МКД, где были проведены капитальные работы системы отопления, в 58 не действует система погодного регулирования, - отметили в пресс-центре ЖКХ. - Где-то оборудование смонтировано без проекта и без согласования с поставщиком ресурса, где-то оно не отрегулировано, не работают датчики и залипают клапаны.

Контроль со стороны управленцев поможет решить эти проблемы, заверяют в пресс-центр ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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