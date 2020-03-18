В воронежских больницах запретили посещение пациентов из-за коронавируса
Медучреждения Воронежской области с 17 марта перешли на усиленный режим работы из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в среду, 18 марта.
В больницах ввели разграничение потока температурящих и остальных больных, ограничение посещений, масочный режим и усиленный дезинфекционный режим. Пищевые продукты можно будет передавать пациентам только через медицинского работника.
Жителям с симптомами ОРВИ врачи рекомендуют вызывать врача на дом или звонить в скорую помощь по телефону 103. С вопросами о коронавирусной инфекции можно обратиться на телефон горячей линии департамент здравоохранения 212-64-42.
ИСТОЧНИК KP.RU