Фестиваль "Воронежская камерата" из-за коронавируса перенесли на осень

18 Март 2020 2020-03-18T13:12:25+03:00

Зато все репертуарные концерты сохраняются

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Фестивальная афиша столицы Черноземья понесла еще одну потерю из-за угрозы коронавируса: третий форум «Воронежская камерата», который планировался с 21 по 26 апреля, перенесли на осень 2020 года.

- Также переносятся абонементные концерты для детей. Сроки проведения уточняем.

Билеты и абонементы, приобретенные на перенесенные концерты, действительны, - сообщили в филармонии. - Хорошая новость: все репертуарные концерты сохраняются. Если в афише заявлены иностранные солисты и дирижеры, гастролеров заменят наши музыканты.

Информацию по изменениям в репертуаре можно посмотреть на официальном сайте филармонии vrnmusic.ru

Напомним, в Воронеже перенесли архитектурный форум Зодчество VRN и фестиваль независимых театров Центр.

А Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в он-лайн формат.

ИСТОЧНИК KP.RU