Фестиваль "Воронежская камерата" из-за коронавируса перенесли на осень
Фестивальная афиша столицы Черноземья понесла еще одну потерю из-за угрозы коронавируса: третий форум «Воронежская камерата», который планировался с 21 по 26 апреля, перенесли на осень 2020 года.
- Также переносятся абонементные концерты для детей. Сроки проведения уточняем.
Билеты и абонементы, приобретенные на перенесенные концерты, действительны, - сообщили в филармонии. - Хорошая новость: все репертуарные концерты сохраняются. Если в афише заявлены иностранные солисты и дирижеры, гастролеров заменят наши музыканты.
Информацию по изменениям в репертуаре можно посмотреть на официальном сайте филармонии vrnmusic.ru
Напомним, в Воронеже перенесли архитектурный форум Зодчество VRN и фестиваль независимых театров Центр.
А Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в он-лайн формат.
ИСТОЧНИК KP.RU