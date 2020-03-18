2020-03-18T13:12:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Фестиваль "Воронежская камерата" из-за коронавируса перенесли на осень

Зато все репертуарные концерты сохраняются
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Фестивальная афиша столицы Черноземья понесла еще одну потерю из-за угрозы коронавируса: третий форум «Воронежская камерата», который планировался с 21 по 26 апреля, перенесли на осень 2020 года.

- Также переносятся абонементные концерты для детей. Сроки проведения уточняем.

Билеты и абонементы, приобретенные на перенесенные концерты, действительны, - сообщили в филармонии. - Хорошая новость: все репертуарные концерты сохраняются. Если в афише заявлены иностранные солисты и дирижеры, гастролеров заменят наши музыканты.

Информацию по изменениям в репертуаре можно посмотреть на официальном сайте филармонии vrnmusic.ru

Напомним, в Воронеже перенесли архитектурный форум Зодчество VRN и фестиваль независимых театров Центр.

А Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в он-лайн формат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже к 75-летию Победы приведут в порядок воинские захоронения
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Больше сотни воспитанников «Юнармии» примут участие в Параде Победы в Воронеже
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
Воронежская прокуратура проверяет законность рубки леса в Боровом
Директор воронежского АИР об обысках: «Что бы ни было - буду защищать свое имя»
Стали известны результаты повторных анализов воронежского велогонщика, зараженного коронавирусом
В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерты Стаса Михайлова, Дениса Клявера, Нурлана Сабурова и строительный форум
Под Воронежем пьяный водитель снес качели на детской площадке
В заповеднике в Воронежской области сфотографировали пару милующихся лебедей
В Воронежской области дошло до суда дело убийцы, угрожавшего расправой двум свидетелям
Силовики обыскали дом и офис директора воронежского Агентства инноваций и развития
Под Воронежем мужчины вломились в дом местного жителя, а затем украли деньги и золото
В Воронеже поймали автомобилиста с неоплаченными штрафами за превышение скорости в 50 тысяч
Воронежский театр оперы и балета из-за коронавируса перенес детские спектакли на июнь
Воронежский драмтеатр отменил детские спектакли до 1 мая
Воронежские УК проследят за качеством работ по капремонту
В воронежских больницах запретили посещение пациентов из-за коронавируса
Фестиваль "Воронежская камерата" из-за коронавируса перенесли на осень
В Воронеже в 2019 году умерших было на 2305 человек больше, чем новорожденных
В Воронежской области должника по алиментам нашли на сайте бесплатных объявлений
Каникулы воронежским школьникам могут продлить до 12 апреля из-за коронавируса
Статистики: «Среднемесячная зарплата в Воронеже – 41902 рубля»
В Воронежской области еще пять человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Воронежец погиб из-за халатности двух сотрудниц фирмы, обслуживающей вентиляцию
Воронежская антимонопольная служба рассказала о нарушениях законодательства в сфере рекламы