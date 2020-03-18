В Воронеже в 2019 году умерших было на 2305 человек больше, чем новорожденных

18 Март 2020 2020-03-18T12:27:48+03:00

Пока численность населения в городе не уменьшилась за счет мигрантов

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В Воронежстате сообщили, что по данным на 1 января 2020 года в столице Черноземья жили 1 миллион 57 тысяч человек.

В прошлом году смертность превысила рождаемость на 22,3 процента. Умерли на 2305 человек больше, чем родились. В то же время в Воронеж приехали 6475 мигрантов. Но и их число уменьшилось по сравнению с 2018 годом весьма существенно – на 21,4 процента.

В 2019 году в Воронеже зарегистрировали 7812 браков (их стало больше по сравнению с 2018-м на 6,1 процента) и 4201 развод (их число снизилось на 8,2%).

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ИСТОЧНИК KP.RU