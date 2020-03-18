В Воронежской области должника по алиментам нашли на сайте бесплатных объявлений
Житель Ольховатки встретился с судебными приставами после того, как опубликовал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома. Об этом сообщили в пресс -службе УФССП РОССИИ по Воронежской области.
45-летний местный житель находился в исполнительном розыске из-за того, что задолжал по алиментам 170 тысяч рублей.
По указанному в объявлении номеру телефона сотрудник ведомства связался с горе-отцом и договорился с ним о встрече для того, чтобы обговорить детали. Там его и задержали.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей), после рассмотрения которого судом правонарушителю назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.
После отбывания наказания ему все-таки придётся выплатить долг.
ИСТОЧНИК KP.RU