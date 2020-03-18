В Воронежской области должника по алиментам нашли на сайте бесплатных объявлений

18 Март 2020 2020-03-18T12:22:41+03:00

За неуплату в 170 тысяч рублей мужчине назначили обязательные работы

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Житель Ольховатки встретился с судебными приставами после того, как опубликовал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома. Об этом сообщили в пресс -службе УФССП РОССИИ по Воронежской области.

45-летний местный житель находился в исполнительном розыске из-за того, что задолжал по алиментам 170 тысяч рублей.

По указанному в объявлении номеру телефона сотрудник ведомства связался с горе-отцом и договорился с ним о встрече для того, чтобы обговорить детали. Там его и задержали.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей), после рассмотрения которого судом правонарушителю назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

После отбывания наказания ему все-таки придётся выплатить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU