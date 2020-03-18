2020-03-18T11:48:37+03:00
Общество

Статистики: «Среднемесячная зарплата в Воронеже – 41902 рубля»

В то же время, по их данным, стоимость минимального набора продуктов со-ставляет 3686 рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Многие воронежцы только мечтают о зарплате в 41 тысячу рублей.Многие воронежцы только мечтают о зарплате в 41 тысячу рублей.Фото: из архива «КП»
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В Воронежстате опубликовали ну очень оптимистичные данные по среднеме-сячной зарплате. По их сведениям, в 2019 году она выросла по сравнению с 2018 годом на 7,8 процента и составила 41902 рубля. Возможно, это, так сказать, «средняя температура по больнице». Очевидно, что многие воронежцы и такую не так чтобы огромную зарплату не получают. Причем долгов по зарплате на 1 января 2020 года якобы не было.

А минимальный набор продуктов, по мнению статистиков, обходится воронежцу в 3686 рублей. По сравнению с 2018 годом цены на него выросли на 0,5 процента. Причем это наиболее высокий показатель среди всех областных центров Черноземья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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