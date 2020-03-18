Воронежская антимонопольная служба рассказала о нарушениях законодательства в сфере рекламы
Сотрудники ведомства провели мероприятие в формате прямой трансляции
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В среду, 18 марта, Федеральная антимонопольная служба по Воронежской области на своем канале в youtube провела прямую трансляцию. В рамках мероприятия сотрудники ведомства обсудили результаты правоприменительной практики за прошлый год и первый квартал текущего. Также они рассмотрели случаи нарушения законодательства в сфере рекламы и практику выявления и пресечения недобросовестной конкуренции.
Трансляцию можно посмотреть по данной ссылке www.youtube.com/watch?v=lMjNb2VKNsA&feature=youtu.be или зайти на страницу регионального ФАСа voronezh.fas.gov.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU