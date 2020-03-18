Воронежская антимонопольная служба рассказала о нарушениях законодательства в сфере рекламы

18 Март 2020 2020-03-18T11:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 марта, Федеральная антимонопольная служба по Воронежской области на своем канале в youtube провела прямую трансляцию. В рамках мероприятия сотрудники ведомства обсудили результаты правоприменительной практики за прошлый год и первый квартал текущего. Также они рассмотрели случаи нарушения законодательства в сфере рекламы и практику выявления и пресечения недобросовестной конкуренции.

Трансляцию можно посмотреть по данной ссылке www.youtube.com/watch?v=lMjNb2VKNsA&feature=youtu.be или зайти на страницу регионального ФАСа voronezh.fas.gov.ru.

\

ИСТОЧНИК KP.RU