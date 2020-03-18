В Воронеже в ДТП с ВАЗом пострадал велосипедист

18 Март 2020 2020-03-18T11:05:20+03:00

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С наступлением весны на дорогах города стало больше велосипедистов. Один из них во вторник, 17 марта, в 18.15 попал в ДТП на пересечении улиц Маршака и Героев Сибиряков.

Как рассказали «КП»-Воронеж в городском отделении ГИБДД, 40-летний водитель ВАЗ-211410, двигаясь по улице Героев Сибиряков в сторону Маршака, сбил 50-летнего велосипедиста. В результате аварии обладатель двухколесного транспорта получил ранение плеча. Его доставили в БСМП, но после оказания первой помощи отправили на лечение домой.

В Юго-западном районе сбили велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU