В Воронежской области 15-летний пешеход погиб под колесами «Лансера»
Во вторник вечером в поселке городского типа Грибановский Воронежской области произошло ДТП, стоившее жизни несовершеннолетнему пешеходу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 32-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» на улице Сидорова сбил 15-летнего местного жителя, который шел по дороге справа в попутном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU