В Воронежской области 15-летний пешеход погиб под колесами «Лансера»

18 Март 2020 2020-03-18T10:45:11+03:00

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Во вторник вечером в поселке городского типа Грибановский Воронежской области произошло ДТП, стоившее жизни несовершеннолетнему пешеходу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 32-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» на улице Сидорова сбил 15-летнего местного жителя, который шел по дороге справа в попутном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU