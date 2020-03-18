2020-03-18T10:28:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель «пятерки» врезался в забор и погиб

Трагедия случилась в Калачеевском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 17 марта, в 8.50 в селе Манино Калачеевского района на улице Федота Щербинина 59-летний местный житель, руливший «пятеркой», не справился с управлением и въехал в забор. Очевидцы ДТП вызвали скорую, но мужчина умер до ее приезда.

Напомним, ночью 18 марта в Новой Усмани врезались друг в друга «десятка» и «Тойота Рав-4». Погиб 42-летний водитель отечественной машины, 32-летний мужчина, руливший иномаркой, получил тяжелые травмы.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировали 102 ДТП, из них 72 случились в Воронеже, 25 – в районах и 5 – на федеральных трассах. В восьми авариях двое погибли, восемь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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