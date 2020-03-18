2020-03-18T09:41:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем ночью врезались друг в друга «десятка» и «Тойота»: погиб один из водителей

ДТП случилось в Новой Усмани
Юрий КОЗЛОВ
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18 марта в час ночи страшная авария случилась у дома № 94а на улице Ленина в Новой Усмани.

- Столкнулись «десятка» и «Тойота-Рав 4», ехавшие навстречу друг другу, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – В аварии погиб водитель «Лады», 42-летний житель Новой Усмани. Мужчина, управлявший «Тойотой», получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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