Под Воронежем ночью врезались друг в друга «десятка» и «Тойота»: погиб один из водителей

18 Март 2020 2020-03-18T09:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

18 марта в час ночи страшная авария случилась у дома № 94а на улице Ленина в Новой Усмани.

- Столкнулись «десятка» и «Тойота-Рав 4», ехавшие навстречу друг другу, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – В аварии погиб водитель «Лады», 42-летний житель Новой Усмани. Мужчина, управлявший «Тойотой», получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU