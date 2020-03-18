2020-03-18T09:26:02+03:00
Общество

В Воронеже открылся крупнейший салон Fresh Auto по продаже автомобилей с пробегом*

Кроме того, компания стала официальным дилером Ford в нашем регионе
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Новый комплекс площадью более 6,7 тысячи квадратных метров расположился на улице ИзыскателейНовый комплекс площадью более 6,7 тысячи квадратных метров расположился на улице Изыскателей
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В Воронеже состоялось открытие крупнейшего в городе салона Fresh Auto по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей с пробегом. Новый комплекс площадью более 6,7 тысячи квадратных метров расположился на улице Изыскателей. Салон включает два шоу-рума, просторную сервисную и клиентскую зоны. Под крышей представлено порядка 200 автомобилей, а потенциал прилегающей уличной территории позволяет разместить до 1 000 машин.

- Ключевой принцип современной компании - умение динамично перестраиваться под любые нужды. Это та компетенция, которую наша команда наращивает ежедневно, благодаря чему мы устойчиво себя чувствуем на изменчивом рынке, - подчеркивает основатель Fresh Auto Денис Мигаль. - Новая локация позволит серьезно нарастить объемы продаж автомобилей с пробегом в Воронеже. Мы планируем уже до конца года выйти на показатели нашего салона, располагающегося в северной части города, и закрепить за собой звание ключевого игрока по продажам автомобилей с пробегом в регионе, реализовав на новой локации более 2000 автомобилей.

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