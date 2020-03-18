В Воронеже на улице Ворошилова замостили подход к «зебре»

18 Март 2020 2020-03-18T09:01:14+03:00

Теперь пешеходам не приходится прыгать через лужи

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Параллельно с фрагментарным ремонтом тротуаров комбинат благоустройства Ленинского района укладывает плитку на пешеходных дорожках, где ее раньше не было.

Таким образом на днях оборудовали подход к регулируемому пешеходному переходу на улице Ворошилова. Долгое время, чтобы пройти к «зебре», пешеходам приходилось прыгать через лужи или обходить их, тратя много времени.

- В данном случае специалисты комбината благоустройства произвели вертикальную планировку места и уложили дорожку из плитки через разделительный газон, тем самым завершив благоустройство реально сложившейся пешеходной зоны,- пояснили в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU