В Воронеже на улице Ворошилова замостили подход к «зебре»
Параллельно с фрагментарным ремонтом тротуаров комбинат благоустройства Ленинского района укладывает плитку на пешеходных дорожках, где ее раньше не было.
Таким образом на днях оборудовали подход к регулируемому пешеходному переходу на улице Ворошилова. Долгое время, чтобы пройти к «зебре», пешеходам приходилось прыгать через лужи или обходить их, тратя много времени.
- В данном случае специалисты комбината благоустройства произвели вертикальную планировку места и уложили дорожку из плитки через разделительный газон, тем самым завершив благоустройство реально сложившейся пешеходной зоны,- пояснили в управе Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU