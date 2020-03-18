В Воронеже помыли брусчатку на площади Ленина
После зимы на ней остались пыль и песок
фото управы Ленинского района
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После того, как завершились все зимние мероприятия на площади Ленина и рабочие демонтировали последний объект – каток, на брусчатке остались пыль и песок. А поскольку погода установилась совсем весенняя, то коммунальные службы раньше обычного помыли площадь с помощью спецсредств.
Во влажной уборке лица города были задействованы три единицы коммунальных дорожных машин и две единицы средств малой механизации комбината благоустройства Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU