В Воронеже помыли брусчатку на площади Ленина

18 Март 2020 2020-03-18T08:08:40+03:00

После зимы на ней остались пыль и песок

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После того, как завершились все зимние мероприятия на площади Ленина и рабочие демонтировали последний объект – каток, на брусчатке остались пыль и песок. А поскольку погода установилась совсем весенняя, то коммунальные службы раньше обычного помыли площадь с помощью спецсредств.

Во влажной уборке лица города были задействованы три единицы коммунальных дорожных машин и две единицы средств малой механизации комбината благоустройства Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU