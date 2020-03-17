2020-03-17T22:40:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, может ли коронавирус добраться до Воронежской области на поезде

Вероятность этого незначительна
Юрий КОЗЛОВ
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Теоретически коронавирус может добраться до Воронежской области на поезде.Теоретически коронавирус может добраться до Воронежской области на поезде.Фото: из архива «КП»
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После поездки в аэропорт, где корреспонденту «КП-Воронеж» показали, какие предпринимают меры профилактики для борьбы с коронавирусом, мы задались вопросом, а не могут ли заразу привезти на поезде. Тем более, как нам сообщили в воронежской воздушной гавани, жители области, попавшие в инфекционную больницу с подозрением на это опасное заболевание, не прилетели, а приехали домой.

В дочерней компании РЖД Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») нам сообщили:

- Учитывая, что Воронежская область из зарубежных стран граничит только с Украиной, угрозы из Незалежной, связанной с движением по железной дороги нет. Дело в том, что туда уже давно не едут российские поезда. Да и украинские отменили. Что касается чисто внутрироссийского графика движения, он из-за коронавируса пока не изменился.

Таким образом, можно сделать вывод: если в Москве или Санкт-Петербурге (обычные места прилета для туристов из дальнего зарубежья) санитарные врачи и другие службы сработают хорошо, никто из заразившихся на поезде в нашу область приехать не сможет. Если же будет сбой, то, как говорится, возможны варианты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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