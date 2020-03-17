Власти назвали фейком слухи о ночной дезинфекции Воронежа с военных вертолетов

17 Март 2020 2020-03-17T20:41:18+03:00

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Ситуация с коронавирусом начала плодить невероятные слухи. В частности, пошли разговоры об особых полетах ночных вертолетов. Якобы с них Воронеж обрабатывают обеззараживающими средствами, что может быть небезопасно для любителей ночных прогулок.

В региональном правительстве слух прокомментировали так:

- Это фейк, который уже проходили многие регионы. Окна можно не закрывать наглухо. Гулять ночью плохо в том смысле, что вы не соблюдаете нормальный режим отдыха. Но если уж очень надо пройтись в неурочное время, успокойтесь: это не заразно.

ИСТОЧНИК KP.RU