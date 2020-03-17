2020-03-17T20:13:13+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области досрочно вышел из отпуска

Александру Гусеву удалось отдохнуть около недели
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев.Александр Гусев.Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.
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Глава правительства Воронежской области Александр Гусев из-за обострения ситуации с коронавирусом вышел из отпуска. Он приступит к работе в ближайшие дни. Когда конкретно, пока не сообщают.

Впрочем, судя по вышедшему распоряжению губернатора о новых мерах по предотвращению коронавируса, он уже вовсю трудится. Напомним, речь в документе идет, в частности, о рекомендации работодателям перевести своих сотрудников на режим труда в удаленном доступе, то есть, дома. Кроме того, чиновникам запрещают ездить за рубеж и контактировать с иностранцами, за исключением экстренных случаев.

Напомним, губернатор ушел в отпуск 10 марта. Таким образом, он отдохнул ровно неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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