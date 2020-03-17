В мэрии Воронежа подсчитали силу ажиотажа на продукты

17 Март 2020 2020-03-17T19:09:30+03:00

По данным городской администрации, больше всего кинулись покупать крупы, макароны и соусы

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В мэрии подтвердили повышенный спрос на целый ряд товаров.

- За последние два дня замечен повышенный спрос на крупы, макароны и соусы, а также бакалейные товары, - сообщили в городской администрации.

Вроде немного – всего четыре наименования. Однако знаете ли вы, что такое бакалея? А этом много чего: крахмал, дрожжи, растительное масло, пищевые концентраты и кисели, сахар, мед, сухофрукты, орехи, чай, кофе, соль, уксус, сода, пряности (специи), горчица, мускатный орех, кардамон, перец, ваниль, тмин, кориандр, гвоздика, шафран, лавровый лист, корица, имбирь, ванилин, лимонная кислота, желатин. Отдельная группа хозяйственные бакалейные товары — мыло, свечи, стиральный порошок, синька и спички.

Так вот, спрос на весь этот мощный набор товаров повысился на 10-15 процентов. На макароны и муку – и вовсе на 60, на крупы – на 50%.

Напомним, в соцсетях активно постят фото с пустыми прилавками крупных сетевых магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU