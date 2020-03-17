2020-03-17T18:37:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса дезинфицируют автобусы

Причем делают это в специальных костюмах
Юрий КОЗЛОВ
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Салоны автобусов обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами.Салоны автобусов обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В мэрии Воронежа рассказали о мерах профилактики в городском общественном транспорте. Оказалось, что перед выпуском на линию каждую машину обрабатывают растворами дезинфицирующих средств. Не забывают и о проветривании и влажной уборке.

- Обрабатывают ручки дверей, поручни, подлокотники кресел, пластмассовые части спинок сидений. Также в течение дня на конечных остановках салоны автобусов протирают дезинфицирующими салфетками. Каждый день перед выходом на маршрут водители проходят плановый медицинский осмотр. Шоферы с признаками ОРВИ к работе не допускаются, – рассказали в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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