В Воронежской области поймали банду, похитившую овец на два миллиона рублей

17 Март 2020 2020-03-17T18:14:16+03:00

Один из похитителей овец. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Пять жителей Новохоперского района трижды перегоняли из загонов чужих овец в заброшенные фермы. Они приезжали на «девятке» и «Ниве» ночью, с горы осматривали местность, проверяли, нет ли охраны. Для этого даже применяли тепловизор. Потом житель Тамбовской области выкупал овец и в автоприцепе перевозил в Жердевку и там продавал.

Всего преступникам удалось похитить 276 овец, лишь 73 из них удалось вернуть владельцам (эту партию тамбовчанин не успел увезти). В итоге банда причинила ущерб на два миллиона рублей. Однако сотрудники уголовного розыска разоблачили банду и с помощью бойцов Росгвардии задержали всех шестерых.

- Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража». 28-летнего мужчину, его 31-летнего брата и их 29-летнего знакомого арестовали. Еще троих отпустили под подписку о невыезде. Всем шестерым грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Каждому из преступников грозит до десяти лет тюрьмы.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU