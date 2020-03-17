2020-03-17T18:23:32+03:00
Общество

Актриса воронежского Камерного театра поругалась с сотрудником «Квадры» из-за мусора

Во время ремонта котельной рабочие скидывают производственный хлам к забору дома
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Воронеже актриса Камерного театра Екатерина Савченко вступила в конфликт с сотрудником «Квадры». Причиной стал мусор.

Сотрудник «Квадры» хамит жительнице Воронежа.Автор: Екатерина Савченко

На своей странице в соцсети девушка опубликовала пост с жалобой на рабочих организации. Дело в том, что специалисты, обслуживающие котельную, которая находится рядом с ее домом, регулярно выкидывают производственный хлам к многоэтажке. Последней каплей стал диван оставленный прямо у ее забора.

- Недавно мы своими силами провели там субботник, вырубили дикую поросль. Мы следим за чистотой этой территории. Сегодня днем я обнаружила часть старого дивана, позавчера -огромный кусок старой фанеры. Оттащила им обратно, но вчера они опять его к нам закинули. Периодически они что-то возле нас красят, моют пистолеты от пены, а потом швыряют баллоны от нее и оставляют грязь на заборе, - посетовала актриса.

Девушка засняла беседу с сотрудником «Квадры» на видео. Она просила его больше не засорять их территорию и пыталась передвинуть им обратно злосчастный диван. На все это рабочий ответил хамством и выступал перед актрисой не хуже ее коллег по сцене.

- Кто ты такая вообще, что я должен тебе объяснять что-то? Я к тебе домой не хожу. Не надо мне тут указывать, что и куда мне класть. Двигает она. Сейчас я тебе двину. Будешь лететь отсюда, - заявил сотрудник.

Местная жительница попросила воронежцев распространить видео, чтобы привлечь мужчину к ответственности и остановить беспредел.

В ПАО «Квадра» корреспонденту «КП-Воронеж» заявили, что такое поведение сотрудников недопустимо.

- Мы обязательно свяжемся с заявительницей и после уточнения адреса разберемся с ситуацией, - прокомментировали в компании.

Сотрудник «Квадры» хамит жительнице Воронежа.Автор: Екатерина Савченко

ИСТОЧНИК KP.RU

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