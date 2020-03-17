В райцентре Воронежской области нашли тело мужчины с огнестрельной раной
ЧП случилось в Эртиле
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В понедельник, 16 марта, около полудня жители общежития в районном центре Эртиль обнаружили в одной из комнат тело 68-летнего пенсионера. На голове у него была огнестрельная рана. Жильцы вызвали скорую и полицию. Вскоре к разбирательству по поводу ЧП подключились сотрудники Следственного комитета.
- Наши сотрудники проводят доследственную проверку, - сообщили в СУ СК России по Воронежской области. – Они выясняют обстоятельства смерти мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU