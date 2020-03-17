Из-за коронавируса перенесены все матчи воронежского «Факела»

17 Март 2020 2020-03-17T17:11:26+03:00

Изменить размер текста: A A

17 марта состоялось заседание Российской премьер-лиги, на котором приняли решение временно остановить проведение чемпионата России. Касается это и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). А значит, «Факел» сразу после долгожданной победы, прервавшей долгую серию, состоящую только из ничьих и поражений, вынужден отправиться на перерыв. Причем продлится он неопределенно долго.

- Хорошо еще, что на матч 29 апреля с ивановским «Текстильщиком» не успели запустить в продажу билеты, иначе пришлось бы возвращать деньги, - поделились в пресс-службе «Факела». – Очевидно, во время вынужденного перерыва команда будет поддерживать форму, тренироваться. Проблема еще и в том, что даже спарринги при создавшейся ситуации с коронавирусом, видимо, невозможно будет провести.

ИСТОЧНИК KP.RU