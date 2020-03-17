В Воронеже в апреле планируют снести каток «Северное сияние»

17 Март 2020 2020-03-17T16:33:41+03:00

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На сайте мэрии опубликовали список торговых и иных зданий и сооружений, которые предполагают снести в апреле 2020 года. Самое заметное среди них – принадлежащий 000 УК «Спортиндустрия» большой шатер, где располагается каток «Северное сияние». В этой организации, находящейся в сложном финансовом положении, решение мэрии не комментируют. Городские власти тоже с ходу не дали информацию по поводу сноса. Впрочем, в мэрии обещали это сделать в ближайшее время.

Кроме «Северного сияния», на слом в апреле пойдут еще шесть сооружений в Коминтерновском районе, по пять – в Ленинском и Левобережном, четыре – в Советском, три – в Железнодорожном и два – в Центральном. Среди них – продуктовые киоски, фаст-фуд, павильоны, снабжающие чистой водой, а также совсем уж бесхозные и разрушающиеся «железяки».

ИСТОЧНИК KP.RU